IFAB: Türkiye'deki VAR uygulamasından memnun değiliz

MHK Eğitim Danışmanlığı görevine geri dönen Hollandalı hakem hocası Jaap Uilenberg, TamSaha dergisinin 172. sayısına açıklamalarda bulundu.

Görevinden ayrı kaldığı süre içinde UEFA'daki görevi nedeniyle gözünün Türk hakemlerinin üzerinden hiç ayırmadığını belirten Uilenberg, asıl amaçlarının VAR protokolünün aslına dönmek olduğunu söylerek şu açıklamalarda bulundu:

"TÜRKİYE'DE 'VAR' PROTOKOLÜ UYGULANMIYOR"

"Unutulmaması gerekir ki, VAR sisteminin uygulandığı ilk ülke Hollanda Ben o süreçte tamamen VAR'ın içerisinde olan, VAR'ı çok iyi bilen birisiyim. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Direktörü David Elleray'ın söylediği çok önemli şeyler var. Bunları hatırlatmak isterim. Bunlardan birincisi şudur: Tüm dünyada uygulanması gereken tek bir VAR protokolü var. Başka bir protokol yok. VAR kullanılan ülkelerde sadece bu protokol uygulanmalı. Dolayısıyla David Elleray, Türkiye'de VAR'ın uygulanma şeklinden çok da memnun değil. Bu protokolden biraz farklı bir yönde gidildiğini, protokole çok fazla uyulmadığını düşünüyor. Dolayısıyla burada bulunmamın asıl nedenlerinden birisi protokolün uygulanma şeklini yeniden UEFA çizgisine çekmek. Adım adım bunu gerçekleştirmek istiyorum.





"MİNİMUM MÜDAHALE, MAKSİMUM FAYDA"

Şunu unutmamak gerekir ki, VAR maçı yöneten kişi değildir. Sahada asıl olan kişi hakemdir. VAR sadece sahada ihtiyaç duyulan pozisyonlarda hakeme yardımcı olan kişidir. Dolayısıyla bu sürecin bu şekilde işlemesi gerektiğini unutmamamız gerekir. VAR sadece bir araçtır. Maçı yöneten asıl kişi değildir. VAR'ın protokolünde yazan ilk cümle şudur; "Minimum müdahale; maksimum fayda."



"AMACIMIZ PROTOKOLÜN ASLINA DÖNÜŞ YAPMAK"

"Burada asıl amacımız protokolün aslına dönüş yapmak. Çünkü tüm dünyada uygulanan tek bir protokol var. Türkiye'de uygulanan protokol farklı bir protokol olmamalı. Dolayısıyla ilk hedefimiz ve asıl olması gereken uygulamanın şeklini protokole döndürmek Bunun için de gerekli çalışmaları yapacağız."





"VAR DA OLSA SIFIR HATA MÜMKÜN DEĞİL"

"Hollanda'daki futbolseverlerin, genel olarak memnuniyet olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ama tabii ki hata da oluyor. İnsanların beklentisi sıfır hata. Ama bu mümkün değil. Şu ana kadar bu sezon oynanan maçlarda 5 tane hata tespit ettik ki, bu gayet mantıklı bir miktar. Ama insanlar sıfır hata olmasını bekliyor. Dediğim gibi, bu mümkün değil. Genele baktığımız zaman da kesinlikle bir memnuniyet olduğunu görüyoruz."