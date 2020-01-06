IFAB, UEFA'nın istediği ofsayt kuralını reddetti

UEFA’nın ofsayt ile ilgili önerisine, futbolda oyun kurallarını belirleyen IFAB’dan ret geldi.

IFAB idari direktörü Lukas Bruder, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 12 santimlik ofsayt önerisine karşı çıktı. Böyle bir şey gerçekleşmeyeceğini, gerekçesiyle birlikte açıkladı.

12 SANTİM ÖNERİSİ KABUL EDİLMEDİ

Alman kanalı Sportschau'ya konuşan Bruder, "Bu konuda bir değişiklik olmayacak. Bir santim de olsa ofsayt ofsayttır." diyerek VAR'daki uygulamanın nasıl olacağıyla ilgili şöyle devam etti: "Çizgilerin çekildiği görüntüler eğer pozisyonun ofsayt olduğunu gösteriyorsa, video yardımcı hakem durumu maçın hakemine bildirmek zorunda olacak. Bir santim bile olsa bu, böyle olacak."

Ofsaytın VAR incelemesinde değerlendirilmesine ilişkin tartışma, İngiltere'deki Aston Villa-Burnley maçıyla kızıştı. Çizgilerin çekildiği pozisyonda hücum oyuncusunun topuğu, milimlerle önde tespit edilmişti.

UEFA Başkanı Ceferin de bu küçük farkların ofsayt olarak karara bağlanmasına karşı olduğunu açıkladı. "Bugünlerde büyük bir burnunuz varsa, ofsayta yakalanıyorsunuz." diyerek espirili bir eleştiri getirip, IFAB'ın 10-12 santimlik bir hata payı getirmesini istedi.

Bu gelişmenin ardından UEFA'nın, 12 santimlik toleransı haziran başında yürürlüğe geçirme düşüncesi rafa kalktı. IFAB onaylasa, yeni kural EURO 2020'de uygulanacaktı.