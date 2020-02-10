IFAB'dan TFF'ye kural hatası cevabı

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve İzmir ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası yapıldığını iddia etmiş ve maçın tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber geldi.

1-1'DEN İTİBAREN TEKRAR EDİLMELİ

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, kural hatası konusunda IFAB'a danıştıklarını açıklamıştı. Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu'nun aldığı habere göre, IFAB görüşünü federasyona bildirdi.

Futbol oyun kurallarını belirleyen kurum olan IFAB'a göre Göztepe-Beşiktaş maçı 1-1'den itibaren tekrar edilmeli.

İşte Niğdelioğlu'nun sözleri:

Federasyonun kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.