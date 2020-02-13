Ighalo, koronavirüs nedeniyle ManU tesislerine giremiyor

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Uzak Doğu’yu etkisi altına alan koronavirüs salgını Manchester United ’ı da endişelendirdi.
Kırmızı-beyazlılar, kış transfer döneminin son günlerinde Çin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua'dan kiraladığı Nijeryalı golcü Ighalo için koronavirüs önlemi aldı.
VİRÜSÜN KULUÇKA SÜRESİ GÖZLEMLENECEK
30 yaşındaki futbolcuyu virüs salgınına karşı kulüp tesislerden uzak tutma kararı alan İngiliz kulübü, virüsün 14 günlük kuluçka dönemini gözlemledikten sonra süreci tekrar değerlendirecek.
Resmi rakamlara göre, koronavirüs nedeniyle 1369 kişi yaşamını yitirdi.