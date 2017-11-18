Igor Tudor, büyük maçları kazanamıyor

Igor Tudor, geçtiğimiz sezon başına geçtiği Galatasaray'la ligde bugüne kadar 28 maça çıkarken Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir gibi ligin önemli takımlarına karşı aldığı sonuçlar eleştirildi.

GALİBİYETİ YOK

Öyle ki Tudor, geçtiğimiz sezon ve bu sezon bu takımlara karşı oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.

BAŞAKŞEHİR'DEN FARK YEDİ

Hırvat Teknik Adam bu akşam da Başakşehir karşısında 5-1'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İşte Igor Tudor'un Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı aldığı sonuçlar:

27.02.2017 / Galatasaray - Beşiktaş: 0-1

18.03.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-0

10.04.2017 / Medipol Başakşehir - Galatasaray: 4-0

23.04.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1

22.10.2017 / Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

29.10.2017 / Trabzonspor - Galatasaray: 2-1

18.11.2017 / Başakşehir - Galatasaray: 5-1