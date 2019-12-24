Igor Tudor: Hajduk taraftarı zor beğenir

Udinese ile yollarını ayırdıktan sonra efsane olduğu kulübü Hajduk Split'in başına geçen Igor Tudor, kulübü başarıya götürmek için söz verirken, bunu başarmak için de en doğru isim olduğunu belirtti.

"BABAM, OĞLUM SEN DELİ MİSİN DEDİ"

Düzenlenen basın toplantısında babasının kendisine kızdığını da belirten Tudor, "Hajduk Split taraftarı zor beğenir. Mourinho gelse mutlu olmazdı, defansif derlerdi. Pep gelse istemezlerdi, tiki taka olmaz derlerdi. Ben 'Hajduk'a gidiyorum' dediğimde babam bana 'Oğlum sen deli misin?' dedi" ifadelerini kullandı.

Hajduk Split, Hırvatistan Birinci Futbol Ligi'nde Dinamo Zagreb'in 12 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Tudor ile bugün 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.