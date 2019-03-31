Igor Tudor ilk maçında Prandelli'nin Genoa'sını yendi

VAR nedir, nasıl çalışır?

1 Pogba, Real Madrid'e gitmek istiyor İspanyol Marca gazetesi, Fransız yıldız Pogba'nın Real Madrid'e transfer olmak istediğini yazdı.

2 Alex Telles sakatlandı Porto forması giyen Alex Telles, penaltı attıktan sonra sakatlandı. Adı transfer haberlerinde geçen Brezilyalı futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi.

3 Aykut Kocaman oyunu kullandı Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, vatandaşlık görevini yapmak için İstanbul'da sandığa gitti.

4 Galatasaray'da keyifler yerinde Galatasaray Yönetimi ibra edilmese de 31 Mart’a kadar ödenmesi gereken 75 milyon TL’yi yatırdı. Bu gelişmenin ardından Florya'da keyfiler yerine geldi.

5 Pendikspor'un Başakşehir'e 27 pasla attığı gol - İZLE Başakşehir, hazırlık maçında Pendikspor'a 2-1 yenilirken, TFF 2. Lig ekibinin 27 pasla attığı ilk gol büyük beğeni topladı.

6 Alex, Deivid ve Luciano Fenerbahçe'ye futbolcu bulacak Fenerbahçe'nin efsane isimleri Alex de Souza, Deivid ve Luciano; sarı-lacivertli takıma Brezilya'da beğendikleri futbolcuları önerecekler.

7 Fenerbahçe ve Galatasaray FIFA'ya dava açacak Fenerbahçe ve Galatasaray, sezon başında Suudi Arabistan ekiplerine sattığı Gomis, Giuliano ve Josef'in transfer paralarını alamadığı için FIFA'ya gidiyor.

8 Şenol Güneş: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz Şenol Güneş, futbolcularına ligden kopmadıklarını belirtti ve "Hedefsiz değiliz. Devler Ligi vizesi alacağız. Rehavet istemem" dedi.

9 Tolgay Arslan: Beşiktaş'ı unuttum Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, siyah-beyazlı ekibi unuttuğunu ve artık ailecek sarı-lacivertli renklere gönül verdiklerini ifade etti.