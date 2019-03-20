Iker Casillas: 40 yaşıma kadar Porto'da oynamak istiyorum

Uzun yıllar altyapısında yetiştiği Real Madrid'de forma giydikten sonra Porto'nun yolunu tutan Iker Casillas, geleceğe dair açıklamalarda bulundu.

Movistar+'a açıklamalarda bulunan Casillas, hayranlarına müjdeli haberi verdi ve birkaç sezon daha kariyerini sürdüreceğini ifade etti.

Porto ile yeni kontrat yapacağını duyuran deneyimli kaleci, ''Şu anda 37 yaşındayım. 40 yaşına kadar Porto'da oynamak istiyorum. Bu hafta yeni kontrat imzalayacağım. Büyük ihtimalle futbolu burada noktalayacağım'' ifadelerini kullandı.

2015'in yazında Real Madrid'den ayrılıp Porto'nun yolunu tutan Casillas, Portekiz temsilcisindeki dördüncü sezonunu geçiriyor. 37 yaşındaki kaleci bu sezon 35 resmi maçta forma şansı buldu.