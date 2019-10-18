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İki hastane açan Michael Jordan, gözyaşlarını tutamadı

Dünyaca ünlü basketbolcu Michael Jordan, Charlotte kentinde iki hastane açılması için 7.2 milyon dolarlık bağış yaptı.

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İki hastane açan Michael Jorgan, gözyaşlarını tutamadı

Basketbolu bıraktıktan sonra NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın sahibi olan Jordan'ın bağışlarıyla açılan iki hastanede sağlık sigortası bulunmayan yaklaşık 35 bin kişiye beş yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmeti verilecek.

Hastanenin sahibi Novant Sağlık Topluluğu'na daha önce de 750 bin dolarlık bağışta bulunan efsane basketbolcu 'Novant Sağlık Michael Jordan Ailesi Medikal Kliniği'nin açılışında yaptığı konuşmada "Beni yıllarca destekleyen bu halka bir şeyler verebildiğim için çok mutluyum. Bu benim için çok değerli. Hayatımı Illionis ve diğer yerlerde kazandım ancak her şeyin nerede başladığını da unutmadım. Bana verilen desteğin karşılığını ödeyemem. Bu daha başlangıç" ifadelerini kullandı.

Konuşma sırasında Jordan'ın göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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