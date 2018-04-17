İki hocanın ortak uyarısı: Tahriklere kapılmayın

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında perşembe günü Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. 2-2 biten ilk maçın ardından iki takım da finale çıkmayı hedefliyor.

Son yıllarda yaşanan gerginliklerle akıllarda kalan Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarından biri de kupanın ilk ayağında oynandı. Quaresma, Alper Potuk ve Volkan Demirel'in kırmızı kart gördüğü ilk maçı hatırlatan teknik adamlar, gerilimden uzak durmaları için oyuncularını uyardı.

RAKİBİN TAHRİKLERİNDEN UZAL DURUN

Ligin ikinci yarısında 3-1 yenildikleri Beşiktaş'tan rövanşı kupada almak isteyen Aykut Kocaman futbolcularından ilk maçta aldıkları 2-2'lik beraberliği unutmalarını istedi. Kocaman, "Rakibin tahriklerinden uzak durun. Bu maçta takım zarar görmesin" dedi.

SAKİN KALARAK RAKİBİ YENMELİYİZ

Şenol Güneş ise oyuncularına,"Quaresma ilk Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmüştü, sonucu ağır oldu. 11'e 11 oynadığımız lig maçında onları nasıl yendiğimizi unutmayın. Kadıköy'deki maçta size yönelik ağır tahriklerde bulunacaklardır. Bu tahrikler kapılmayın. Sakin kalarak rakibi yenmeliyiz." şeklinde konuştu.



