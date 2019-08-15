İldiz'den G.Saray'a: Biz de alt ligin şampiyonuyuz

Süper Lig'de en son 2011-2012'de takım çalıştıran Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, yeşil-siyahlı ekibin başında tekrar üst ligde görev yapacak.

İldiz, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, kendisi için hangi ligde olduğunun fark etmediğini, hedeflerinin her ligde aynı olduğunu belirtti.

Takım olarak her müsabakada gereken mücadeleyi gösteren ve sonuna kadar savaşan bir takım oluşturma hedefi olduğunu dile getiren İldiz, "Yine kendi prensiplerimiz doğrultusunda çağdaş futbol sergileyen, kazanma alışkanlığı olan bir takım olacağız. Rakibimiz kim olursa olsun futbol adına gereken mücadeleyi vereceğiz." dedi.

"GEÇEN SENE OYNADIĞIMIZ FUTBOLLA SES GETİRDİK"

İldiz, lige son 2 sezonun şampiyonu ve kadrosunda dünya yıldızlarını barından Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de alt ligin şampiyonuyuz. Zorlu bir müsabaka olacak. Geçen sene Denizlispor'la zorları başardık ve oynadığımız futbolla ses getirdik. Galatasaray karşısında Denizlispor'a yakışan şekilde mücadele edip, izleyenlere zevkli bir müsabaka sunmak istiyoruz."