İlerleyen yaşı Atiba'ya engel değil

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Bu mücadelde 35 yaşındaki Atiba'nın performansı dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen Kandalı futbolcu, son iki maçtır Beşiktaş'ın aksayan orta sahasına adeta ilaç oldu.

Ayrıca Beşiktaş, Atiba'nın çok iyi bir mücadele sergilediği bu mücadelede kalesini ilk kez gole kapattı.

ATİBA SAHALARA ISINMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve bir süre sözleşme görüşmesi nedeni ile takımdan uzak kalan sezon başı kamp dönemine yetişemeyen ve üstüne sakatlık yaşayan Atiba yeniden sahalara ısınıyor.

Fenerbahçe maçı ile yeniden Beşiktaş formasına kavuşan Atiba, Kayserispor maçında da ilk 11'de başladı.

35'LİK ATİBA İKİLİ MÜCADELELERE AMBORGO KOYDU

Kayserispor maçında oldukça başarılı bir performans sergileyen Atiba ikili mücadelelere damga vurdu.

35 yaşındaki Atiba, Kayserispor maçında girdiği 9 ikili mücadelenin 8'inde galip ayrılarak orta alanda takımına önemli bir katkı sağladı. Öte yandan Atiba, yüzde 92 pas isabetiyle mücadeleyi noktaladı.