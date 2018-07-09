İlhan Mansız Beşiktaş'a dönüyor

Tamer Tuna'nın ayrılmasından sonra Şenol Güneş geçtiğimiz sezonu yardımcısı olmadan tamamlamıştı. Uzun arayışların ardından Guti'yle anlaşan siyah-beyazlı ekip bir transfer daha yapıyor.

Beşiktaş'ta Guti'nin ardından İlhan Mansız da yardımcı antrenörlük görevine başlamaya hazırlanıyor.

GUTİ'DEN SONRA İLHAN

Siyah-beyazlı yönetim 42 yaşındaki futbol adamına yardımcı antrenörlük teklifinde bulundu. İlhan Mansız teklifi kabul etmesi halinde, Beşiktaş’ın Avusturya kampı ile birlikte göreve başlayacak.

2001-2004 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen İlhan, 2006 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Futbolculuk kariyerini 2006'da Ankaragücü'nde sonlandıran Mansız, daha sonra buz pateninde de milli sporcu oldu.

İlhan Mansız, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse ilk antrenörlük deneyimini yaşayacak.