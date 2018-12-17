İlhan Mansız'dan kendisini eleştiren taraftara cevap

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü İlhan Mansız, sosyal medyada fotoğraf paylaşımına tepki gösteren bir taraftara ilginç bir şekilde karşılık verdi.

"INSTAGRAM ÜZERİNDEN YAPILDIĞINDA YÜKLERİM"

Bir taraftarın "Yardımcı antrenörsün. Takımla ilgili paylaşım nerdeyse yok bile sayfanda. Bence dön golfe, buz patenine, modelliğe falan. Pascal Nouma'dan örnek al biraz" şeklindeki eleştirisine Mansız'ın cevabı ise şöyle oldu: "Teknik direktörlük ve antrenörlük Instagram üzerinden yapıldığında yüklerim merak etme."