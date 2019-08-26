İlk 2 haftası geride kalan Süper Lig'de son durum

Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği maçı dışında tamamlanan 2. hafta sonunda Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

İki maçta 6 puan toplayan sarı-lacivertliler, 4 yıllık aranın ardından zirveye oturdu.

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray ise iki maçta sadece 1 puan toplayabildi.

Şampiyonluğun favori takımlarından Trabzonspor aldığı 4 puanla haftayı 5. sırada tamamlarken, 3 puanlı Beşiktaş 8. sırada yer aldı.

PAZAR GÜNÜ DERBİ VAR

Süper Lig'in 3. haftasında ise birbirinden keyifli maçlar futbolseverleri bekliyor. Sonucu en çok merak edilen karşılaşma ise Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak.

İşte haftanın fikstürü:

Kasımpaşa-Ankaragücü (Cuma)

Kayserispor-Galatasaray (Cuma)

Konyaspor-Antalyaspor (Cumartesi)

Göztepe-Denizlispor (Cumartesi)

Beşiktaş-Ç.Rizespor (Cumartesi)

Gençlerbirliği-Başakşehir (Pazar)

Sivasspor-Gazişehir (Pazar)

Fenerbahçe-Trabzonspor (Pazar)

Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Pazar)