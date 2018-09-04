İlk 4 haftadan en çok yerli oynatan takım Bursaspor

Süper Lig'in ilk 4 haftasında ilk 11'inde en fazla yerli futbolcuya Bursaspor şans tanıdı. Yeşil-beyazlı ekip, maç başına ilk 11'inin yüzde 65'ini yerli futbolculardan oluşturdu.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk 4 haftası tamamlanırken, takımların ilk 11'lerindeki yerli ve yabancı oyuncu sayıları dikkati çekiyor. Ligde ilk haftada 79, ikinci haftada 86, üçüncü haftada 91 ve dördüncü haftada ise 82 yerli oyuncu, ilk 11'de görev yapma şansı buldu. Süper Lig takımlarının geride kalan bölümde ilk 11'lerinin yüzde 42'sini yerli futbolcular oluşturdu.

ZİRVENİN SAHİBİ BURSASPOR

Bursaspor, Süper Lig'de ilk 11'inde yerli futbolcuya en fazla şans tanıyan takım konumunda bulunuyor. Maç başına ilk 11'inin yüzde 65'ini yerli futbolculardan oluşturan yeşil-beyazlı ekip, bu alanda zirveye çıktı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe karşısında sahaya 7 yerli oyuncuyla çıkan Bursaspor, ikinci haftada sahasında Kayserispor ve üçüncü haftada dış sahada Atiker Konyaspor'a karşı 8'er, dördüncü haftada ise evinde Beşiktaş'a karşı 6 yerli futbolcusunu sahaya sürdü. Bursaspor, Fenerbahçe karşısında 2-1 mağlup olurken, diğer 3 maçta ise berabere kaldı.

DÖRT BÜYÜKLER"İN TERCİHİ YABANCI FUTBOLCU

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, 4 haftalık periyotta ilk 11'lerinde ağırlıklı olarak yabancı oyuncuları tercih etti.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe, maç başına ilk 11'inin yüzde 41'ini yerli oyunculardan oluştururken, bu oran Galatasaray'da yüzde 32, Trabzonspor'da yüzde 36, Beşiktaş'ta ise yüzde 39 oldu.