İlk finalist Flamengo oldu

1 Avrupa'da en çok oyuncusu olan 20 ülke Avrupa'da en çok gurbetçi futbolcuya sahip ülkeler açıklandı. İşte o liste...

2 İngiliz basını Ndiaye'yi Trabzon'a yazdı İngiliz basını, bonservisi İngiltere Championship takımlarından Stoke City'de olan eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'nin devre arasında Trabzonspor'a transfer olacağını öne sürdü.

3 Beşiktaş'ın hedefi Danny Drinkwater Chelsea'nin Burnley'ye kiraladığı ancak İngiliz ekibinde mutsuz olan Danny Drinkwater'ın, Beşiktaş'a transfer olacağı ifade ediliyor.

4 Ali Koç'un kötü gidişe karşı tedbirleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda radikal kararlar almayı planlıyor.

5 Beşiktaş, Erzincan'da turladı Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3-0 yendiği Erzincanspor'a deplasmanda 2-0 kaybetmesine rağmen son 16'ya kalmayı başardı.

6 Euroleague: Hakemler hata yaptı Euroleague yönetimi, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçının son pozisyonunda hakemlerin, temsilcimiz aleyhine hata yaptığını açıkladı. Ancak hakem hatası olduğu için maçın tekrarı söz konusu değil.

7 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

8 Fenerbahçe ile Malatyaspor'un Guilherme pazarlığı Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malatyasporlu Guilherme için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ifade ediliyor.

9 Jailson derbide sahada olacak Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinde stoperde Jailson'a görev verecek.