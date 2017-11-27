İlk kez Ronaldo'ya benzeyen büst yapıldı

32 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun daha önce iki heykeli yapılmış, ikisi de sosyal medyada alay konusu olmuştu. Bu olay yeni bir çalışmayla nihayet tersine döndü.

BU KEZ BENZİYOR

Jose Antonio Navarro Arteaga, Real Madrid'in kulüp müzesine koymak üzere Portekizli yıldızın bir büstünü yaptı.

Ancak bu seferki eser Ronaldo'ya benzedi ve sosyal medyada takdir topaldı. Sevilla doğumlu olan Jose Antonio, El Mundo'ya yaptığı açıklamada heykeli nasıl yaptığını anlattı.

Cristiano Ronaldo'nun birçok fotoğrafını kullandığını dile getiren sanatçı "Duran topları kullanırkenki hazırlığını ve iç kuvvetini yansıtmak istedim." dedi.

Ronaldo'nun 2014 yılında Brezilyalı heykeltıraş Ricardo Velosa tarafından bronz bir heykeli yapılmıştı.

Büst, yıldız futbolcunun doğduğu yer olan Madeira Adaları'nın başkenti Funchal'a konulmuştu.

Ancak Portekizli'nin heykeli, Ronaldo'ya pek benzemeyince tepkiler beraberinde gelmişti.