İlk maçı Independiente kazandı

Güney Amerika futbolunun en önemli ikinci organizasyonu olarak kabul edilen Güney Amerika Kupası'nda finalin ilk maçında Independiente, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Libertadores de America Stadı'nda Flamengo'yu ağırladı.

AVANTAJ INDEPENDİENTE'DE

Maça hızlı başlayan konuk ekip Flamengo, 9. dakikada Rever'in golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 29. dakikada Emmanuel Gigliotti'nin attığı golle cevap veren Independiente, skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında rakip fileleri havalandıran Maximiliano Meza, Independiente'ye 2-1'lik galibiyeti getirdi. İki takım arasındaki rövanş maçı, 14 Aralık'ta Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanacak.