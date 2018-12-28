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İlk yarının bidon 11'i

Geçtiğimiz günlerde ilk yarının en iyi 11'ini yapmıştık. Bugün ise 17 hafta boyunca beklentileri karşılayamayan isimlerden bir kadro oluşturduk.

İlk yarının bidon 11'i
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Süper Lig'in ilk yarısı sona erdi...

35 puan toplayan Başakşehir, 17 hafta sonunda ligin zirvesinde yer alan takım oldu.

3 büyüklerin beklentileri karşılayamadığı ligin ilk devresinde birçok yıldız futbolcu sınıfta kaldı.

Fenerbahçe'de Slimani, Galatasaray'da Eren, Beşiktaş'ta ise Oğuzhan saç baş yolduran isimlerin başında geldi.

İşte en kötü performanslardan oluşturduğumuz ilk yarının bidon 11'i: Karius, Zeki Yavru, Roco, Reyes, İsmail Köybaşı, Oğuzhan Özyakup, Benzia, Arda Turan, V.Love, Slimani, Eren Derdiyok


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