İlk yarının lideri Başakşehir

3-1'lik Göztepe galibiyetinin ardından konuşan Fatih Terim, kendisi olduğu sürece kolay kaybeden bir takım olmayacaklarını söyledi.

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta, Brezilyalı stoper Maicon harika bir frikik golü attı.

Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve devre arasına moralli girdi.

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Eboue'nin yürek burkan hayatı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, tüm mal varlığını kaybettiğini ve bir çamaşır makinesinin bile olmadığını söyledi.