İlk yarışta pole pozisyonu Hamilton'ın

Okan Buruk yönetimindeki Çaykur Rizespor'un müthiş çıkışı devam ediyor. Konyaspor'u 2-0 yenen mavi-yeşilli ekip, Avrupa kupalarına katılma yolunda iddialı bir konuma geldi.

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Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz belli oldu

2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımımız, E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile eşleşti.