Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 İlkay: Çocukken çok G.Saray maçı seyrettim Rüya 11'ini açıklayan İlkay Gündoğan, kaleye Galatasaray'ın efsane file bekçisi Taffarel'i koydu.

2 Ligin başlama tarihiyle ilgili hocaların görüşleri Teknik direktörler, TFF'nin ligleri 12 Haziran'da başlatma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı teknik adamlar bu kararı desteklerken, bazıları ise açılış tarihini erken buldu.

3 Nihat Özdemir: Maçların başlamasında beIN'in de rolü var TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlatılmasında spor ekonomisinin etkisinin büyük olduğunu dile getirdi.

4 Fenerbahçe'nin görüştüğü üç hoca F.Bahçe Başkanı Ali Koç, dün yapılan Divan Kurulu toplantısında üç teknik direktörle görüştüklerini açıklamıştı. Bu isimlerin Abdullah Avcı, Erol Bulut ve Bjelica oldukları öğrenildi.

5 Diagne Galatasaray'a para kazandırdı Koronavirüs nedeniyle ligleri yeniden başlatmama kararı alan Belçika Futbol Federasyonu, lider Club Brugge'ü şampiyon ilan etti. Alınan bu karar Galatasaray'a yaradı.

6 Arda: Çalıştığım en iyi hoca Fatih Terim Son günlerde verdiği her röportajda Galatasaray'dan ve Fatih Terim'den övgüyle bahseden Arda Turan, bu kez de Terim'in çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söyledi.

7 TFF: Liglerin başlama tarihi şimdilik kaydıyla alındı Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili kararın şimdilik kaydıyla alındığını, kendileri için önceliğin sağlık olduğunu belirtti.

8 Belçika Ligi'nde şampiyon Club Brugge ilan edildi Belçika 1. Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.

9 Ali Koç: 3 teknik adamla görüşüyoruz Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugün yapılan yüksek divan kurulu toplantısının ardından konuştu.