İlkay: Çocukken çok G.Saray maçı seyrettim

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, rüya 11'ini açıkladı.
Kaleye Taffarel'i koyan İlkay, "Çocukken çok Galatasaray maçı seyrederdim. Taffarel, Galatasaray'da oynuyordu. UEFA Kupası finalinde harika oynamıştı. Harika kaleciydi. Ailem Türkiye'den Almanya'ya göç etti. Taffarel, 1998'de Galatasaray'a transfer oldu. Ben ilkokuldaydım ve Schalke altyapısında oynuyordum." dedi.
İşte Cityli futbolcunun 11'i:
Taffarel
Dani Alves
Philipp Lahm
Nesta
Maldini
Xavi
Kaka
Zidane
Messi
Ronaldinho
Ronaldo Nazario