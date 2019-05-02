İlkay Gündoğan Bayern Münih'e çok yakın

Manchester Cityli futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya’nın Münih kentinde görüntülendi. İngiliz ekibi ile olan sözleşmesini uzatmak istemediği teknik direktör Pep Guardiola tarafından açıklanan 28 yaşındaki futbolcunun, Bavyera vilayetinde görülmesi transfer söylentilerinin çıkmasına neden oldu.

Münih’te arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yediği belirtilen futbolcunun kentte çekilen fotoğrafları Almanya’da yankı uyandırdı. City ile 2020’ye kadar geçerli sözleşmesi bulunan Türk asıllı Alman futbolcunun kontratını uzatmak istemediği açıklamasının ardından Bayern Münih, kendisiyle ilgilenen kulüpler içerisinde zikredilmişti.