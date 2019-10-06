İlkay Gündoğan: Hak ettiğim değeri görmüyorum

Manchester City ve Almanya Mili Takımı'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Premier Lig ekibine transfer süreci hakkında bilgi veren İlkay, "Buraya 2016'da geldim. O zaman Bayern Münih ile görüşmeler olmuştu. Ancak çeşitli sebepler nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Manchester City'de çok mutluyum. Şu anda daha iyi olacağım başka bir kulüp veya teknik direktör yok bence" dedi.

"SAKATLIKLAR NEDENİYLE ÇOK MAÇ KAÇIRDIM"

Almanya Milli Takımı'ndaki durumunu değerlendiren 28 yaşındaki futbolcu, "Hak ettiğim değeri görmüyorum. Ancak sakatlıklar sebebiyle çok fazla maç kaçırdığım için bunu anlıyorum. İnsanlar turnuvaları takip ediyor ve ben EURO2012 ve 2018 Dünya Kupası'nda 2 kez oynayabildim." şeklinde konuştu.

İlkay Gündoğan sözlerini, "Takımda sadece iki orta saha oyuncusu için yer var. Savunma için Kimmich, hücum yönünde Kroos oynuyor. Ancak takıma daha fazla yardım edebilecek kapasiteye sahip olduğumu düşünüyorum" ifadeleriyle tamamladı.