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İlkay Gündoğan: Hiç boşluk bulamadık

Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Wolverhampton'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Premier Lig'de Wolverhampton'a 2-0 mağlup olan Manchester City'de orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan İlkay Gündoğan, "Daha iyi oynamalıydık. Rakip iyi performans sergiledi ancak bizim de güçlü bir oyunumuz var. Bu maçta bunu gösteremedik. Hiç boşluk bulamadık. Bundan dersler çıkarmalıyız" dedi.

"PUAN DURUMUNDA BÜYÜK BİR FARK VAR"

Liverpool ile puan farkını 8'e çıkması hakkında konuşan İlkay, "Liderken puan durumuna bakmak güzel. Şimdi oraya bakamıyoruz. Büyük bir fark var. Önümüzdeki aylarda farkı azaltacak fırsatlarımız olacak. Bunu bilmeli ve yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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