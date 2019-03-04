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İlkay Gündoğan, Kagawa ve Mehmet Ekici'yle buluştu

Manchester City'nin Türk asıllı Alman milli oyuncusu İlkay Gündoğan, İstanbul'da Mehmet Ekici ve Shinji Kagawa ile bir araya geldi.

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İlkay Gündoğan, Kagawa ve Mehmet Ekici'yle buluştu

İngiltere Premier Lig'de zirveyi Liverpool'un elinden kapan Manchester City'nin yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan, Türkiye'ye geldi.

İngiltere Premier Lig'de hafta sonu deplasmanda Bournemouth'u mağlup eden Manchester City'de 90 dakika forma giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu, dinlenmek için İstanbul'a uçtu.

İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni yıldızı, eski takım arkadaşı Shinji Kagawa ve Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ile buluşan İlkay, Instagram hesabından ikiliyla buluştuğu fotoğrafları paylaştı. Shinji Kagawa da İlkay ile fotoğrafını, "Kardeşim, İstanbul'a hoşgeldin" mesajıyla takipçilerine iletti.

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