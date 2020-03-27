İlkay Gündoğan, korona hastası Almanlara yardım etti

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, hızla yayılmaya devam ediyor.

Ülkemizde de hasta sayısı günden güne artarken, ölüm haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Yaşanan gelişmeler nedeniyle spor camiasının önemli isimleri yardım ve bağış kampanyaları başlatıyor.

İLKAY'IN BAĞIŞI ALMANYA'YA

Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'dan da bir yardım haberi geldi. Ancak Manchester City'de forma giyen Gündoğan bağışını Türk vatandaşlarına değil, Alman vatandaşlarına yapmayı tercih etti.

29 yaşındaki oyuncunun, Almanya Heinsberg'te yoğun bakımda yatan hastaların ihtiyaçlarını karşıladığı ve koronavirüs sebebiyle zorda kalan insanlar için kampanya başlattığı öğrenildi.