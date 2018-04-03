İlkay: Klopp teklif yaptı ama Pep ile çalışmak istedim

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacakları maç öncesi UEFA'ya özel açıklamalar yaptı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İlkay kura sonrası eski hocası Klopp'a mesaj attığını kaydederken, "Eşleşme sonrasında Klopp'a "yakında görüşürüz" diyerek küçük bir emoji ile mesaj attım, o da gülücük emojisi gönderdi. İkimiz de bu eşleşmeden memnunduk ama yine de başka bir takımla da karşılaşmak isterdik. en azından bir İngiliz takımı yarı finalde olacak, biz de bu takım olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"GUARDIOLA İLE ÇALIŞMAK İSTEDİM"

İlkay, Manchester City'ye gitmeden önce Klopp'un da kendisini transfer etmek istediğini belirtirken, "Benim için yeni bir teknik direktör ile çalışma şansı vardı ve çok saygı duyduğum Guardiola ile çalışmak istedim. Onun takımı Bayern Münih'e karşı oynadım ve onun için oynamak, onun yönetiminde çalışmanın nasıl hissettireceğini görmek istedim. Beni istediği için Jürgen'e minnettarım, ancak ilk dakikadan bu yana yeni bir şeyler denemek istiyordum" dedi.