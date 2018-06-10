İlkay protestolar hakkında konuştu

Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli futbolcusu İlkay Gündoğan, son dönemde yaşananlarla ilgili Fransız basınına verdiği röportajında önemli açıklamalarda bulundu.



İlkay Gündoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekilmelerinin ardından, milli maçta ıslıklanmasıyla ilgili samimi ifadeler kullandı.



Avusturya ve Suudi Arabistan maçlarında taraftarın bir bölümü tarafından tepki alan İlkay, ilk olarak konuştuklarını söyledi ve ''Takım arkadaşlarımızla bunu konuştuk, sonuçta aramızda sadece spordan bahsetmiyoruz. Neler olduğunu bilmek istediler. Daha da önemlisi Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, federasyon yetkilileri ile yaptığımız görüşme oldu. Orada Almanya'nın değerlerini %100 paylaştığımız açıklama fırsatı bulduk'' dedi.



'Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığınız görüşmenin içeriği neydi?' şeklindeki soruyu yanıtlayan İlkay ''Premier League'de oynayan Türk kökenli oyuncularının vakıf tarafından davet edildiği bir organizasyondu. Biz de orada bir fotoğraf çektirdik'' yanıtını verdi.

''AÇIKÇASI BAZI TEPKİLER BANA DOKUNDU''

'Tepki görmek sizi şaşırttı mı?' sorunu da yanıtlayan başarılı oyuncu, ''Açıkçası bazı tepkiler bana dokundu. Son yıllarda Almanya için her şeyi yaptık. Ailelerimizden gelen sadece bir Türk tarafımız yok bizim. Gelsenkirchen'de doğup büyüdük. Göçmen oranı yüksek bir şehir. Bu yüzden tepkiler arasında Almanya değerlerine göre yaşamak istemediğimizin söylenmesi beni çok şaşırttı'' dedi.

İlkay, 'Hatalı olduğunuzu düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruyu da yanıtladı ve ''Zor bir deneyimdi. Kökenlerimizden dolayı hala Türkiye ile çok kuvettli ilişkilerimiz var. Ama bu Cumhurbaşkanımızın sayın Steinmeier ya da Başkanımızın Merkel olmadığı anlamına gelmiyor. Bizim kesinlikle politik bir niyetimiz olmadı'' ifadelerini kullandı.