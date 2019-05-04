İlke Özyüksel dünya ikincisi

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, gümüş madalya kazandı. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Szekesfeherver şehrinde devam eden organizasyonda kadınlar finali tamamlandı.

Milli sporcu İlke Özyüksel, finalleri ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya elde etti. İlke Özyüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madalyasını hayatını kaybeden babası Hakkı Özyüksel'e adadığını söyledi.

Bütün zorluklara birlikte göğüs gerdiklerini belirten 22 yaşındaki sporcu, "Bu madalyayı ailem, en çok da kısa zaman önce kaybettiğim babama atfediyorum." diye konuştu.