İlker Bayrak, Fenerbahçe'yi ziyaret etti

Mikrosefalik Osteodisplastik Primordial Dwarfism hastası olan ve tedavisi devam eden Fenerbahçe taraftarı İlker Bayrak, sarı-lacivertli ekibi ziyaret etti. İlker'in annesi Elif Bayrak, babası Adnan Bayrak ve kardeşi Hanife Elif'in de bulunduğu bu ziyarette, yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt da yer aldı.

Çok sevdiği Volkan Demirel’le tanışma ve sohbet etme şansı bulan İlker, Volkan'la beraber Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Futbolcular ve teknik heyetle de bir araya gelen Fenerbahçeli İlker, hatıra fotoğrafları çektirdi.

FENERBAHÇE'Yİ ZİYARET ETTİ

Daha sonra Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin antrenmanının bir bölümünü de izleme fırsatı bulan İlker'e, futbolcuların imzaladığı forma hediye edildi.

İlker'in babası ve annesinden tedavi süreci hakkında bilgi alan Simla Türker Bayazıt, İlker'i maçlara davet etti.

Fenerbahçe TV'ye konuşan Simla Türker Bayazıt, "İnegöl Derneğimizden İhsan Gönül önderliğinde böyle bir talep gelince biz de çok mutlu olduk. İlker’i burada misafir etmek ve onu mutlu etmek istedik. Bugün geldiler. Sporcularımız ve Volkan’ın imzaladığı formamızı da takdim ettik." dedi.

İlker'in babası Adnan Bayrak ise, "Volkan’ı çok seviyoruz. İlker de çok seviyor. Volkan’la tanışmak istedi. İnegöl Fenerbahçeliler Derneği de bu konuda aracılık etti, bizi getirdi ve tanıştık. Diğer futbolcuları da gördük. İlker çok mutlu oldu." şeklinde konuştu.