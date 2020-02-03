Immobile Lazio'yu sırtlıyor

Giro Immobile, İtalya Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Lazio’nun gol yükünü çekmeye devam ediyor.

Serie A’nın 21. haftasında SPAL’ı konuk eden Lazio, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Maçın yıldızı yine Immobile’ydi…

IMMOBİLE'DEN 21 MAÇTA 25 GOL

İki gol atıp bir de asist yapan 29 yaşındaki futbolcu, galibiyette başrol oynadı. İtalya Ligi’nde bu sezon 21 maçın tamamında forma giyen Immobile, gol sayısını 25’e yükseltti.

Gol krallığı yarışında zirvede olan İtalyan yıldızı, 19 golle Cristiano Ronaldo takip ediyor. Lazio, Serie A‘da bir maç eksiğiyle lider Juventus’un 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.