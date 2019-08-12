Inaki Williams, 9 yıl Athletic Bilbao'da

Ahtletic Bilbao, takımın yıldız oyuncusu Inaki Williams ile 2028'e kadar sürecek yeni sözleşme imzaladı ve oyuncunun serbest kalma bedelini 135 milyon euro olarak belirledi.

La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, takımın gözde yıldızı Inaki Williams'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Yıldız futbolcu sözleşmesini tamamlarsa 9 yıl daha Bilbao için top koşturacak.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun uzun soluklu imzası resmen açıklanırken serbest kalma bedeli de 88 milyon euro'dan 135 milyon euro'ya yükseltildi.

Bilbao altyapısında yetişen Inaki Williams'ın adı Manchester United başta olmak üzere bazı Avrupa devleriyle anılıyordu.

Kanatlarda ve santrafor bölgesinde görev yapan Williams, geçen sezon La Liga'da 38 maçın tamamında forma giyip 12 gol ve 5 asistlik skor katkısında bulundu.