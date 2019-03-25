İnan Kıraç: İbra edilmemeyi doğru bulmuyorum

8 Mart 2019'da konuşan Galatasaray Eğtim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, yeni başkan adayı aradıklarını belirterek Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu ikna etmeye çalıştıklarını belirtmişti.

Kıraç, "Bak bir şey söyleyeyim, hiç kimse Galatasaray Liselileri küçük görmesin. Yok saymaya da kalkmasın. Aksi halde bunun sonuçlarına katlanır" diyerek genel kurulda yaşanacakları da adeta işaret etmişti.

SABAH SAATLERİNDE ÖĞRENDİM

Mustafa Cengiz'in ibra edilmemesinin ardından İnan Kıraç açıklamalarda bulundu.

Akşam gazetesinin haberine göre İnan Kıraç, "Samimi olarak söylüyorum, Galatasaray büyük bir camiadır ve bu dertleri de aşar. Ben genel kurulu takip etmedim. Olayı dün sabah öğrendim ve çok üzüldüm. Mustafa Cengiz yönetiminin idari yönden İbra olmama olayını doğru bulmuyorum. Şampiyonluk yolundayken bu ibra olmama olayı yanlış olmuştur. Benim önceliğim Galatasaray'da 'mektepli-mektepsiz' kavgasını bir an önce bitirmektir. Bu kavga hem mekteplilere hem de mektepsizlere zarar verir" şeklinde konuştu.

HER ŞEY 139 ÜYEYLE BAŞLADI

Kıraç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani bu kavga, Galatasaray'a zarar verir. Galatasaray'ı bölmek isteyenler olabilir. Ama Galatasaray bir bütündür. Bir bütün olduğumuzda başarılar gelmiştir. Galatasaray'ın bölünmesine izin verilmemelidir. Mektepli-mektepsiz kavgası, 139 üyenin, üye olmamasıyla başladı. Bu sorun bir an önce çözülmeli. Galatasaray daha önce de büyük sıkıntılar yaşamıştır. Ancak ben ne olursa olsun, bunların aşılacağını düşünüyorum."