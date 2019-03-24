İnan Kıraç: Liselileri küçümseyen sonucuna katlanır

Galatasaray Genel Kurul'unda Mustafa Cengiz yönetimi, İnan Kıraç'ın liderliğini yaptığı liselilerin aleyhte verdiği oylarla ibra edilmedi.

Bu yaşananların ardından İnan Kıraç'ın geçtiğimiz günlerde dediği sözler yeniden gündem oldu.

LİSELİLERİ KÜÇÜMSEYEN SONUÇLARINA KATLANIR

8 Mart 2019'da konuşan Kıraç, yeni başkan adayı aradıklarını belirterek divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu ikna etmeye çalıştıklarını belirtti ve "Bak son bir şey söyleyeyim; hiç kimse Galatasaray Liselileri küçük görmesin. Yok saymaya da kalkmasın. Bunun sonuçlarına katlanır." diyerek genel kurulda olacakları bugünden işaret etmişti.

FRANSA'DA DOLANDIRILMIŞTI

Öte yandan Fransa bağlantıları ile bilinen İnan Kıraç daha önce Fransa'da 4.1 milyon euro dolandırılmıştı.