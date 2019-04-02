İnan Kıraç'tan Cengiz'e: Mahkemede şahitlik ederim

Galatasaray'da yönetimin tek gündemi ibra meselesi...

Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda idari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetimi, oy sayım işlemlerinde haksızlık yapıldığını söyleyerek mahkemeye gitme kararı almıştı.

KİMSE LİSELİLERİ KÜÇÜK GÖRMESİN DEMİŞTİ

Cengiz mahkeme işleriyle uğraşırken, camianın önde gelen isimlerinden biri olan İnan Kıraç'ın yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı.

Genel kurul öncesi "Bak son bir şey söyleyeyim; hiç kimse Galatasaray Liselileri küçük görmesin. Yok saymaya da kalkmasın. Bunun sonuçlarına katlanır" diyen İnan Kıraç, bu kez farklı konuştu.

GELİR MAHKEMEDE KONUŞURUM

Kıraç, "Kararın mahkemeden dönmesini umuyorum. Bunun için mahkemede şahitlik bile yaparım. Bu kararın hem Galatasaray'a hem de liseye zarar vereceğini düşünüyorum" dedi.







