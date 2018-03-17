Indian Wells'te favoriler elendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvada 20 yaşındaki Japon tenisçi Naomi Osaka ile karşılaşan 2015 yılının şampiyonu Halep, 63 dakika süren mücadelede rakibine 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenildi.
Turnuvaya Rus Maria Sharapova'yı eleyerek başlayan Osaka, yarı final yolunda Polonyalı Agnieszka Radwanska ve 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'yı elemişti. Osaka, Indian Wells'te finale yükselen ilk Japon kadın tenisçi unvanını elde etti.
Kardeşi Serena Williams'ı eleyerek turnuvada yoluna devam eden ABD'li Venus Williams ise 2 saat 48 dakika süren yarı final maçında Rus Daria Kasatkina'ya 6-4, 4-6 ve 5-7'lik setlerle 2-1 mağlup oldu. 20 yaşındaki iki tenisçinin karşılaşacağı Osaka ile Kasatkina arasındaki tek kadınlar finali pazar günü