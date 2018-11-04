India'na Boston'u devirdi

Doğu Konferansı'nın iddialı iki ekibinin karşı karşıya geldiği mücadelede Indiana Pacers, yıldız oyuncusu Victor Oladipo'nun son dakikadaki etkin performansı ile kazanmayı başardı.

Son 1 dakikaya Boston 98-95 önde girerken, üst üste üç pozisyonda 7 sayı bulan ve Boston'un hücumunda 2.2 saniye kala topu çalan Victor Oladipo, karşılaşmayı Boston'dan alıp Indiana'ya getiren isim oldu. Indiana adına Oladipo, 24 sayı 12 ribaund 3 asist 3 top çalma ile yıldızlaştı. Bojan Bogdanovic de 16 sayı attı.

Sezonun 3. yenilgisini alan Boston'da ise en skorer isim maça yedek başlayan Marcus Morris oldu. Morris, maçı 24 sayı ile tamamladı. Kyrie Irving ise 18 sayı attı.