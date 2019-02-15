Infantino: Türkiye, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilir

Dünya futbolunun patronu FIFA'nın Başkanı Gianni Infantino, 1.5 yıl aradan sonra FIFA Yönetim Zirvesi için Türkiye'ye geldi. Ünlü futbol adamı, CNN Türk Spor'un sorularını yanıtladı.

Muhabir: Sizce Türkiye Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilir mi? İhtimal var mı?

Gianni Infantino: Evet kesinlikle. Türkiye'nin herhangi bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapabilecek imkanı var. Geçmişte önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'ya da ev sahipliği yapacaksınız yakın zamanda. Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için de önemli çalışmalar yapıldı. Çok rekabetçi ve iyi sunumlar yaptınız. Sanırım şartlar müsait. Arzu var, tutku var. Büyük bir ülke Türkiye. FIFA olarak biz de çok mutluyuz finansal fair play açısından. Şartlar ve altyapı da çok uygun Türkiye'de. Her şey yolunda giderse neden olmasın. Biz Türkiye'nin dünya futboluna liderlik yapmasını istiyoruz.

Muhabir: Gelecekte Türk futbolunu ne noktada görüyorsunuz?

Gianni Infantino: Samimi olmak gerekirse Türk futbolu her zaman olmalı ve olacaktır. Peki nerede? Olması gerektiği yerde. Yani dünyanın üst seviyesinde. Dünyanın ilk 10'u içerisinde olmalı. Kulüpler bazında zaten üst seviyelerde. Milli Takım'da bir yukarı çıkış, bir aşağı iniş, dalgalanmalar var. Sadece Türkiye bu sorunu yaşamıyor. İtalya, Hollanda ve Güney Amerika'dan bazı takımlar da bu tip sorunlar yaşıyor. Türkiye burada lider bir rol oynamalı. Milli Takım adına Dünya Kupası'nda şampiyonluk için, üst seviyeler için mücadele göstermeli. Bence Türk futbolunun yeri o. Bu arzu ve eldeki imkanlarla bunların olması lazım. Sadece küçük bir zaman sorunu bu.