İnfantino'dan menajer komisyonlarına önlem

FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbolda menajerlere ödenen komisyon bedellerine dikkat çekti.

Infantino, gerçekleşen transferlerden aracıların çok yüksek kazanç elde ettiğine vurgu yaptı ve bunun önüne geçmek için bir takım önlemleri almak zorunda olduklarını söyledi.

Transfer sistemiyle ilgili talimatlar üzerinde çalıştıklarını aktaran Gianni Infantino, konuyla ilgili olarak konfederasyonlar, ligler, kulüpler ve oyuncu temsilcileriyle bir dizi görüşme yapacaklarının altını çizdi.

FIFA başkanı, menajerlere ödenen komisyon bedellerinin düzenlenmesi adına yapacakları görüşmelerde karşı tarafların anlayışını beklediklerini sözlerine ekledi.

İNGİLTERE'DE MENAJERLERE 174 MİLYON STERLİN ÖDENDİ

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezon kulüpler, menajerlere 174 milyon sterlin komisyon bedeli ödedi.

İgiliz basınına göre Alexis Sanchez'in Manchester Unıted'a transferinden menajeri Fernando Felicevich 15 milyon sterlin kazandı.

Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın da Fransız futbolcunun Manchester United'a transferinden 23 milyon sterlin elde ettiği ifade ediliyor.