İngiliz basını: Arsenal, Orkun Kökçü'yü istiyor

Feyenoord forması giyen ve A Milli Takım'ı seçtiğini açıklayan Orkun Kökçü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Feyenoord ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Orkun, sözleşmesini uzatmaya pek sıcak bakmazken; bu belirsizlikten faydalanmak isteyen Arsenal yaklaşık 26 milyon euroluk bonservis bedeliyle bu transferi noktalamak istiyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Haberde; Arsenal yönetiminin Orkun'un EURO 2020'ye damga vuracağı ve bu sebeple transferin en kısa sürede bitirilmesine karar verdiği vurgulandı.

Bilindiği üzere Orkun Kökçü için geçtiğimiz yıllarda, Beşiktaş da girişimde bulunmuştu.

Ancak Feyenoord, siyah-beyazlılardan yüksek bir bonservis bedeli talep edince transfer suya düşmüştü.