İngiliz basını: Beşiktaş Ayew'i transfer edecek

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Andre Ayew konusunda İngiliz ekibi Swansea ile anlaştığı belirtildi.

AYEW KİRALANACAK

BBC Sport'un haberine göre, Beşiktaş oyuncuyu kiralamak için kulübüyle ve kendisiyle anlaşmaya vardı ve Ayew'in transferinin önünde hiçbir engel kalmadı. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da olduğu ifade edildi.

Haberin detaylarında Swansea'nin elinde tutmak istemediği Ganalı Ayew’i göndermek için kulüp aradığı ve en iyi teklifi yapan Beşiktaş'la anlaşmaya vardığı yazıldı. Ganalı oyuncu hem sol kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilecek özelliklere sahip.

KÜME DÜŞTÜ, KADRO DARALIYOR

Daha önce West Ham'da da forma giyen Andre Ayew'in, Swansea'de en yüksek ücret alan oyunculardan biri olduğu ve bu yüzden elde tutulmayacağı da belirtildi. Geçen sezon Premier Lig'den Championship'e düşen Swansea, daha ekonomik bir kadroyla yoluna devam etmek amacında.

Andre Ayew 28 yaşında ve 1.76 boyunda. Geçen sezon Premier Lig'de 2 ayrı takımda 30 maça çıkan Andre Ayew 3 gol 4 asistlik bir performans gösterdi.