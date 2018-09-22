İngiliz basını: Beşiktaş Giroud'la ön sözleşme yapabilir

Takımda bulunan forvetlerle devre arasına kadar devam edecek olan siyah beyazlılarda gözler Ocak ayı transfer dönemine çevrilmişti.

İngiliz basınından Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia geldi. The Sun’da yer alan habere göre, Beşiktaş, Chelsea ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Olivier Giroud ile Ocak ayında ön sözleşme imzalayabilir.

Haberde İngiliz ekibinin yeni menajeri Sarri’nin Morata’yı ilk 11’de tercih etmesine değinildi.

32 yaşındaki Fransız golcü oyuncu, Chelsea’nin bu sezon 5 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 6 maçından sadece 1’ine ilk 1’de başlarken 4 kez de sonrada oyuna girdi.