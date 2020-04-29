İngiliz basını: Beşiktaş, Joe Hart'ı istiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Loris Karius ile yollarını ayırma kararı almıştı.

The Sun'da yer alan habere göre; kaleci arayışlarına devam eden siyah-beyazlılar, Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan Joe Hart ile ilgileniyor.

PREMİER LİG'DE DEVAM ETMESİ ZOR

Son dönemde performansı düşen 33 yaşındaki kalecinin; futbol hayatına Premier Lig'de devam etmesinin zor olduğu belirtilen haberde, ''Joe Hart ile Beşiktaş arasında gittikçe yakınlaşan bir flört dönemi yaşanıyor.'' ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ AĞIR BASIYOR

Öte yandan haberde; Derby Country'nin de Joe Hart ile ilgilendiği, ancak kulübün yeterli para veremeyecek olması nedeniyle bu transferde siyah-beyazlıların daha ağır bastığı da yazıldı.

75 KEZ MİLLİ OLDU

Profesyonel futbol kariyerinde Manchester City, West Ham United gibi ekiplerde de forma giyen Joe Hart, şu ana kadar 538 resmi mücadelede boy gösterdi.

İngiliz kaleci ayrıca, 75 kez de İngiltere Milli Takımı'nın kalesini korudu.