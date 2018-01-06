İngiliz basını: Cenk'in tarzı Gomez-Zlatan karışımı

Everton'a satılan Cenk Tosun hakkında Türkiye’de, “Beşiktaş çok iyi bir satış yaptı. Cenk Tosun bu kadar para etmez. Değerinin üstünde bir paraya satıldı.” gibi olumsuz yorumlar yapılsa da, İngilizler bu konuda farklı düşünüyor.

Everton’un geçmişte formasını terletmiş sembol isimlerinden Don Hutchison övgüyle bahsettiği Cenk’in çok uygun bir bedelle alındığını söyledi.

THE SUN: EVERTON, BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜNE İMZAYI ATTIRDI

The Sun Gazetesi, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Cenk Tosun'un Everton'a 4.5 yıllık imza attığını yazdı. Gazete ayrıca, imza sonrası açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki golcünün, "Taraftarlara kendimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Tüm yeteneklerimi sergileyip, herkese nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim. Everton için iyi bir oyuncu olduğuma inanıyorum" sözlerine yer verdi.

DAILY MIRROR: BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜ EVERTON'DA

Daily Mirror ise, Everton Kulübü ve Cenk Tosun'un perşembe günü anlaştığını, dün akşam da anlaşmanın resmiyete döküldüğünü dile getirerek, "Beşiktaş'ın 26 yaşındaki milli forveti Cenk Tosun, 4.5 yıllık anlaşmayı kabul edince Everton'ın yeni golcüsü oldu" ifadelerini kullandı.



GOODISON PARK’TA İZ BIRAKACAK

İngiliz sitelerinden inews.co.uk’da Cenk Tosun hakkında yer alan geniş değerlendirme yazısında ise özetle şu özelliklerine dikkat çekildi: "Son yıllarda Türk Milli Takımı’nın dayanağı. Beşiktaş’ta bir kahraman, efsane. Almanya’dan G.Antep’e transfer olduktan sonra onun için yükseliş başladı. Demba Ba ve Gomez gibi golcülerle stajını yaptı. Mario Gomez ve Zlatan İbrahimovic karışımı özellikleri var. İki ayağını ve kafasını da iyi kullanıyor. Bu onun için büyük avantaj. Tam bir ceza sahası avcısı. Burada başarılı olacağına dair kuşku yok. Şampiyonlar Ligi’nde attığı gol zaten grup aşamasının en iyi golü seçildi. Goodison Park’ta ve İngilizlerin hafızasında uzun süre kalacak izler bırakacağından kuşku duymuyoruz.”

DAILY MAIL: CENK TOSUN, LUKAKU'NUN YERİNİ DOLDURDU

Daily Mail ise, Everton'ın 4.5 yıllığına Cenk Tosun'u renklerine bağladığını belirterek, "Beşiktaş ile 27 milyon pound'luk anlaşma yapan Everton, forvet oyuncusu Cenk Tosun'la sözleşme imzaladı ve sonunda Romelu Lukaku'nun yerini doldurdu" şeklinde yazdı.

