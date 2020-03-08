İngiliz basını: Elneny, Arsenal'e dönmeyecek

Arsenal'deki görevine devre arasından sonra başlayan Mikel Arteta'nın, önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladığı ve elden çıkarmak istediği oyuncular arasında Beşiktaş'ta kiralık oynayan Mohamed Elneny olduğu İngiliz basını tarafından yazıldı.

Express'in değerlendirmesinde, Arsenal'in yeni sezon öncesinde elden çıkaracağı isimler arasında yer alan Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny'nin, artık İngiliz ekibinin kadrosuna girmesinin çok zor olduğu belirtildi.

Gazetenin değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

"Elneny, Türkiye'de kaldığı süre içerisinde Beşiktaş'ın sürekli oyuncusu oldu ve kendisinin de Türkiye'de kalmak istediğine yönelik haberler dolaşıyor. Arteta'nın artık Elneny'e ihtiyacı yoktur."

Muhamed Elneny, Beşiktaş formasını bu sezon 27 maçta giymiş, gol bulmayı başaramamış ancak orta sahada yakaladığı istikrarlı performansla göz doldurmuştu.