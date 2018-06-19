İngiliz basını: F.Bahçe, Sturridge'i istiyor

Başkanlığa Ali Koç'un gelmesinden sonra teknik ve takım kadrosunda yapılanmaya giden, son olarak da teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığı Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE, SEVİLLA İLE YARIŞIYOR

The Times'ın haberine göre Liverpool'un bonservisi için 15 milyon sterlin talep ettiği Daniel Sturridge, Fenerbahçe'nin yanı sıra La Liga ekibi Sevilla'nın takibinde. Sevilla'nın oyuncu maaşını karşılayabilecek bütçe oluşturmakta zorlanabileceği belirtilirken, Fenerbahçe'nin ise hem oyuncu, hem de kulüp ile maddi açıdan sıkıntı yaşamayacağı iddia edildi.

Liverpool'da başladığı geçen sezonu ocak ayında kiralandığı West Bromwich Albion'da tamamlayan 28 yaşındaki forvet, sakatlık sorunları sebebi ile Premier League’de toplamda 15 maçta forma giyip 2 gol atabildi