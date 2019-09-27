İngiliz basını: Guardiola Çağlar'ı istiyor

Ada basını, Çağlar Söyüncü'nün İngiliz devi Manchester City'ye transfer olabileceğini yazdı.
Leicester City'de bu sezon sergilediği başarılı performansla parmak ısırtan Çağlar Söyüncü'yle ilgili bugün gündeme bomba gibi bir haber düştü.
ÇAĞLAR, MANCHESTER CİTY'YE GİDECEK
Ada basını, 23 yaşındaki stoperin Ocak ayında Premier Lig'de son iki yılın şampiyonu Manchester City'e transfer olacağını söyledi.
The Guardian gazetesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Aymeric Laporte'un uzun süreli sakatlığının ardından stoper rotasyonu iyice daralan Pep Guardiola'nın Çağlar'ı gözüne kestirdiğini yazdı.
Milli futbolcunun Leicester ile olan mevcut sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.