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İngiliz basını: Mourinho, Zeki Çelik'i istiyor

İngiliz ekibi Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, önümüzdeki sezon kadrosuna Mehmet Zeki Çelik'i katmak istiyor.

| Haber Merkezi
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Premier Lig ekibi Tottenham'ın tecrübeli teknik adamı Jose Mourinho, lige verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Güçlü bir kadroyla yeni sezona girmek isteyen 57 yaşındaki teknik adamın transfer listesinde sağ bek pozisyonu için ise Mehmet Zeki Çelik yer alıyor.

Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli oyuncuyu özellikle ligin ikinci yarısında gözlemleyen Portekizli teknik adamın, Fransız ekibinden Mehmet Zeki'yi tanıyan yardımcısı Joao Sacramento'dan da olumlu rapor aldığı öğrenildi.

MOURINHO, CAMPOS İLE GÖRÜŞECEK

Lille Sportif Direktörü Luis Campos ile yakınlığı bulunan Jose Mourinho'nun, Zeki Çelik transferi için Campos ile görüşeceği öğrenildi.

Öte yandan İngiltere'nin Daily Star gazetesi de sağ bek transferi arayışlarını sürdüren Londra ekibinin Mehmet Zeki Çelik ismi üzerinde yoğunlaştığı haberlerini sayfasına taşıdı.

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